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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 19:00: Які нововведення 2017 року вже набрали чинності

Випуск новин 19:51, сьогодні 117 Читать новость на русском
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У випуску новин 2 січня станом на 19:00 – з нового року в Україні зросли зарплати, стипендії, ціни на алкоголь та цигарки, проте подешевшали ліки.

Також у випуску:

В зоні АТО впродовж дня бойовики відкривали вогонь 21 раз.

В Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом 3 січня.

Файлообмінник Ex.ua відновив роботу на новому домені.

Теги: Випуск новин гроші Війна на Донбасі алкоголь Київ Павло Клімкін ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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