Випуск новин за 19:00: Які нововведення 2017 року вже набрали чинності

У випуску новин 2 січня станом на 19:00 – з нового року в Україні зросли зарплати, стипендії, ціни на алкоголь та цигарки, проте подешевшали ліки.

Також у випуску: В зоні АТО впродовж дня бойовики відкривали вогонь 21 раз. В Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак". Міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом 3 січня. Файлообмінник Ex.ua відновив роботу на новому домені.

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