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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новин за 20:00: Віче у Києві. Ситуація в зоні АТО

Випуск новин 22:07, сьогодні 12 Читать новость на русском

У випуску новин 14 березня станом на 20:00 – на майдані Незалежності у Києві сотні людей зібралися на підтримку активістів блокади. У зоні АТО спостерігається чергове загострення ситуації поблизу Авдіївки.

Також у випуску:

У Європейської мовної спілки немає претензій до російської представниці на "Євробаченні".

Справу Віктора Януковича передали до суду.

В Україні вперше відзначають День добровольця.

Теги: АТО Блокада Випуск новин Київ Євробачення Віктор Янукович Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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