Випуск новин за 20:00: Віче у Києві. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 14 березня станом на 20:00 – на майдані Незалежності у Києві сотні людей зібралися на підтримку активістів блокади. У зоні АТО спостерігається чергове загострення ситуації поблизу Авдіївки.

Також у випуску: У Європейської мовної спілки немає претензій до російської представниці на "Євробаченні". Справу Віктора Януковича передали до суду. В Україні вперше відзначають День добровольця.

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