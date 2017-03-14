Випуск новин за 20:00: Віче у Києві. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 22:07, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 20:00 – на майдані Незалежності у Києві сотні людей зібралися на підтримку активістів блокади. У зоні АТО спостерігається чергове загострення ситуації поблизу Авдіївки.
Також у випуску:
У Європейської мовної спілки немає претензій до російської представниці на "Євробаченні".
Справу Віктора Януковича передали до суду.
В Україні вперше відзначають День добровольця.
Джерело: 24 Канал
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