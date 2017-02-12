Випуск новини за 11:00: Скандал навколо Зозулі. Трагедія у Києві
Випуск новин 11:48, сьогодні 484 Читать новость на русском
У випуску новини 12 лютого за 11:00 – український футболіст став заручником свідомої провокації, організованої проросійськими фанатами іспанського клубу "Райо Вальєкано". В Києві жінка викинула з вікна восьмого поверху маля, кота, а потім стрибнула сама.
Також у випуску:
Затримали двох засновників скандальної фірми Mossack Fonseca.
На Донеччині поліцейські врятували дітей від холодної смерті.
На "Берлінале" влаштували акцію на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Джерело: 24 Канал
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