Випуск новини за 13:00: Вибух у Львові. П'яний дебош депутата в Черкасах

У випуску новини 12 лютого за 13:00 – на подвір'ї однієї з львівських багатоповерхівок прогримів вибух.

Також у випуску: У Черкасах п'яний депутат влаштував дебош та на автівці збив людей. В Києві жінка викинула з вікна восьмого поверху маля, кота, а потім стрибнула сама. Скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі. На Донеччині поліцейські врятували дітей від холодної смерті.

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