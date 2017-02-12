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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Випуск новини за 13:00: Вибух у Львові. П'яний дебош депутата в Черкасах

Випуск новин 13:58, сьогодні 171 Читать новость на русском

У випуску новини 12 лютого за 13:00 – на подвір'ї однієї з львівських багатоповерхівок прогримів вибух.

Також у випуску:

У Черкасах п'яний депутат влаштував дебош та на автівці збив людей.

В Києві жінка викинула з вікна восьмого поверху маля, кота, а потім стрибнула сама.

Скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі.

На Донеччині поліцейські врятували дітей від холодної смерті.

Теги: Київ Випуск новин Львів Вибух Черкаси Скандал Кримінал
Джерело: 24 Канал
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