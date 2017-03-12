Випуск новини за 19:00: Протести турків у Нідерландах. Осквернений меморіал поляків
Випуск новин 19:51, сьогодні 42 Читать новость на русском
У випуску новин 12 березня станом на 19:00 – політичний скандал між Нідерландами і Туреччиною набирає обертів.
Також у випуску:
У зоні АТО, у секторі Маріуполь, українські бійці вступили в бій із ворожою диверсійною групою.
Вперше Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт судді.
На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам.
Джерело: 24 Канал
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