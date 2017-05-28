Випускниця у Криму прийшла на останній дзвоник у вишиванці: фото

Випускниця школи-гімназії №1 анексованого Армянська висловила протест, одягнувши українську вишиванку.

Про це повідомляють "Новини Армянська".

За словами дівчини, цей протест пов'язаний з намаганням влади закрити релігійну спільноту, до якої вона причетна.

Як зазначило видання, мовиться про спільноту "Нове життя", яка заборонена в Росії, але дозволена в Україні.

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Кримчанка одягла вишиванку на випускний