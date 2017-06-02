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Виставка "конструктивний компроміс" відкрилася у Музеї книги у Києві

00:03, сьогодні 19 Читать новость на русском
Виставка
Виставка "Конструктивний діалог" / 24 Канал

У Києві у Музеї Книги і друкарства відкрилася виставка картин відомих українських жінок.

Зокрема,представлені колажі актриси Лариси Кадочнікової. Вона зіграла роль Марічки у культовій картині Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Також свої картини показали політик Ірина Акімова та телеведуча Світлана Леонтьєва.

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Своїми роботами успішні леді підтверджують жіночу багатогранність. І наголошують, що починати творити ніколи не пізно.

Виставка картин триватиме до 18 червня.

Теги: Україна Київ Культура Виставка
Джерело: 24 Канал
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