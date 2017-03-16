Волонтерська справа: він допомагав українській армії і через це потрапив на лаву підсудних

Жителя прифронтового селища Тоненьке, що на Донеччині, Леоніда Щербакова звинуватили у незаконному зберіганні зброї.

Коли терористів вибили з селища, волонтер сховав їхню зброю, щоб не сталося лиха. Поліції у тому районі не було ще майже рік. Коли вона все ж з'явилась, хотів боєприпаси здати. Натомість отримав кримінальне провадження за їх зберігання.

Суд під тиском фактів та за клопотаннями військових призначив лише умовне покарання, та прокуратура не зупинялась – на апеляції вибила для Леоніда три роки за ґратами.

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Сьогодні ж, 16 березня, у столиці Вищий Суд мав зробити вирішальний вибір, чи збільшити термін ув'язнення на прохання прокуратури, чи відпустити Леоніда на волю.

Та за спиною у підсудного ветерани 93-ї бригади, які віддавати побратима не збираються.

Десь кілометрів п'ять від донецького аеропорту тільки у нього одного висів наш прапор. Тільки у цієї людини. Вдень, вночі, сніг, грязь – ремонтував машини, ремонтував генератори,

– розповів боєць 93-ї ОМБр Юрій Заборовський.

Врешті-решт суд виніс рішення залишити без задоволення касаційну скаргу прокурора.

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