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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні: на акцію прийшло неймовірно мало людей

18:06, сьогодні 905 Читать новость на русском
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У Києві на вулиці Грушевського вшановують пам'ять перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, які загинули під час Революції Гідності.

Активісти виконали Гімн України, вшанували пам’ять загиблих та запалили свічки на знак пам’яті, повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Щоправда, вшанувати пам’ять прийшли лише декілька десятків людей.

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Довідка: Сергій Нігоян (2 серпня 1993 – 22 січня 2014) – учасник Євромайдану, був вбитий 22 січня 2014 року під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Посмертно нагороджений званням Героя України.

Михайло Жизневський – білоруський активіст Євромайдану та журналіст, член Самооборони Майдану. Член організації УНА-УНСО, проживав у Білій Церкві. Загинув під час подій на вулиці Грушевського в Києві.

Теги: Україна Київ Євромайдан Небесна сотня
Джерело: 24 Канал
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