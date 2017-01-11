Як київський аеропорт став концертною залою для капели бандуристів

Святкова коляда продовжує крокувати Україною. І різдвяні пісні виконують у незвичних місцях. Сьогодні ж концертною залою став аеропорт "Київ". Капела бандуристів виконала колядки та щедрівки просто у холі летовища.

Капела бандуристів виконує і давні, і сучасні колядки. Пісні збирають з усіх регіонів України. Музиканти кажуть, у своїй творчості намагаються зберегти автентичність звучання.

Відчути колорит, що це той регіон, а це – інший регіон. Бо співати просто – це нема проблем, а зробити, щоб це була колядка з того чи іншого регіону – це складно,

– переконує художній керівник Національної капели бандуристів Юрій Курач.

У колективі грають навіть на унікальних інструментах. Серед них і бандура-контрабас. Вона додає пісням особливе звучання - каже її "володар" Олексій.

Капела бандуристів наступного року буде святкувати ювілей – 100 років існування. Тож обіцяють до цієї дати організувати декілька особливих концертів у незвичних місцях.

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