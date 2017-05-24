Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди

Київський метрополітен – заручник віртуозних схем. Підземка, якою щодня користуються 1,5 мільйони людей, знаходиться під загрозою зупинки. Адже з 2010 по 2013 роки вона заборгувала майже 2 мільярди гривень.

Ця історія бере початок ще з 2009 року, коли під виглядом турботи про народ влада тоді ще мера Черновецького провернула аферу на мільярди. Для київського метрополітену вирішили придбати сотню новеньких вагонів. Для цього вирішили взяти позику, провели тендер, у якому перемогла новостворена компанія "УКРРОСЛІЗИНГ".

Одразу ж після тендеру КРУ заявило про оборудку зі збитком у розмірі 770 мільйонів гривень. "УКРОСЛІЗИНГ" продав КП "Київський метрополітен" вагонів по 8 мільйонів гривень за штуку, тоді як ринкова вартість складала 6,2 мільйони. Крім того, винагороду за лізинг нарахували у 590, 8 мільйонів замість максимально очікуваних 500 мільйонів.

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У підсумку, вагони вартістю 620 мільйонів "УКРРОСЛІЗИНГ" продав Київському метрополітену за 1, 3 мільярди. Чистий прибуток вже тоді становив понад 100%, а саме 770, 8 мільйонів гривень. А це просто космічна рентабельність.

Результати усіх перевірок звели нанівець рішення судів. Тендер не скасували, адже служителям феміди тоді нібито не вистачило доказів перевіряючи органів. Вже тоді у ЗМІ виникло багато питань до новеньких вагонів.

Щоб розібратися у схемі детальніше, ми спробували отримати копії паперів на поставку вагонів. Бо саме в одній з додаткових угод і внесли прив’язку до курсу валют. Згодом це і спричинило захмарні борги підземки.

Втім побачити їх на власні очі не вдалося. Як пояснили у метрополітені, ще у 2011 році прокуратура вилучила геть усі папери по цій закупівлі.

Що сталося зі справою, яка могла б зберегти кілька мільярдів гривень столичного бюджету – дивіться у програмі журналістських розслідувань "ЦРУ".