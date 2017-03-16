Як Львів підтримав торгову блокаду

На позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до вищого керівництва держави. Також депутати засудили силовий розгін учасників торгової блокади окупованого Донбасу.

У документі депутати вимагають невідкладно розслідувати справу силового розгону блокади і покарати винних. Серед вимог, написаних в офіційному листі, є звільнення всіх українських полонених, прийняття законів про окуповані території, припинення економічних відносин з окупантами та накладення заборони на торгівлю товарами російського виробництва.

Львівська обласна рада своє слово сказала. З одного боку, ми максимально намагалися дотриматись вимог, які перед нами ставили громадські активісти, добровольці, з іншого боку – до вимог здорового глузду. Відтак вважаю, що нам всім разом треба рухатися вперед,

– повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

За словами Ганущина, 21 березня відбудеться чергове пленарне засідання Львівської обласної ради.

Читайте також: Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах

Нагадаємо, що наразі Нацгвардія спільно з поліцією та прикордонниками контролюють всі авто- і залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі.