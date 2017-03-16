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Як мільярдери загарбують землі парку поблизу Феофанії під свої маєтки

20:03, сьогодні 27 Читать новость на русском

У одному з найкрасивіших парків Києва – Феофанія, що у Голосіївському районі міста, скоро стартує туристичний бум. Тут вже йдуть останні приготування. Каскад озер Феофінії – традиційно найпопулярніша частина парку. Але цьогорічний сезон відпочивальники відкриють під пильним наглядом камер спостереження, постійний гавкіт сторожових псів і колючим дротом під боком.

Півтора роки тому Слідство.Інфо досліджувало тему знищення давньої археологічної пам’ятки – Хотівського городища. Колись тут було поселення скіфів, про яке сьогодні нагадують давні вали, які підходять впритул до Феофанії. Ця давня пам’ятка пережила віки. Але не змогла встояти перед масовим дерибаном землі останніх років. У 2000-х охоронну територію заповідної зони різко зменшили ледь не вдвічі. І не втрачаючи часу, роздали землю житловим кооперативам.

Одна з членів кооперативу, який отримав землю, зізналась, що увійти до складу кооперативу і отримати ділянку її попросили. Подальша історія розкрила людей, в інтересах яких ця схема і була запущена. Частина землі Хотівського городища відійшла одному з найбагатших українців – раднику Президента і власнику ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрію Косюку. Інша частина історичної землі дісталась вже колишньому власнику банку "Михайлівський" Віктору Поліщуку.

Ще у 2015 році на частині Юрія Косюка йшло активне будівництво. З того часу місцина значно змінилась. Маєток Косюка – наче копія знаменитого французького Версалю.

Але окрім цінної землі, щедрий подарунок мільярдеру Косюку держава вирішила зробити і у вигляді грошей. Уряд запропонував запровадити дотації для українських аграрних корпорацій. Кругленька сума передбачена і для Косюка.

Зате другому власнику землі городища повезло менше – банк "Михайлівський" збанкрутував, а за самих власників взялися правоохоронці.

Проте окрім цих двох, ще чимало заможних громадян отримали землі. Впритул до Косюка та парку Феофанія з’явилися майже три десяти приватизованих та орендованих ділянок.

Більше – дивіться у розслідуванні журналістів.

Теги: Україна Слідство.Інфо Київ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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