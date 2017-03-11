Як організатори Євробачення-2017 відбирають волонтерів

Організатори пісенного шоу отримали 12 тисяч анкет від волонтерів з різних країн світу. Однак, відберуть з них тільки тисячу людей. Співбесіди з кандидатами вже розпочалися.

Волонтери Євробачення-2017 повинні мати бажання, мотивацію та добре знати англійську. Адже на них лежатиме велика відповідальність. Саме від волонтерів залежатиме, з якими враженнями від нас поїдуть іноземці. Потім гості на пісенному конкурсі так само мають згадувати гостинність України, як зараз Джамала згадує шведів.

Дуже приємно було, коли ми приїзджали на майданчик, і нас зустрічали українською мовою. Вони знали хоча б якийсь базис. Звісно, знати 43 мови важко. Але мені здається, що можна знайти студентів, які працюють тут з країн, які до нас приїдуть,

– вважає Джамала.

Перед тим, як потрапити на співбесіду, майбутні волонтери мають заповнити анкети. Зокрема, необхідно вказати освіту, рівень англіської та досвід волонтерської роботи.

Частину з 12 тисяч анкет й досі оброблюють. З іноземцями співбесіди проводитимуть "Скайпом", однак є й такі, що приїдуть спілкуватися особисто.

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До кінця березня організатори відберуть тисячу волонтерів. Вони працюватимуть з артистами, пресою, іноземними делегаціями та гостями Євробачення, а також на бекстейджі і у фан-зонах. Однак, перед цим спочатку всі пройдуть навчання.