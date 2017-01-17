Як розслабитись за 5 хвилин – корисна інфографіка

В сучасної людини часу на відпочинок не так вже й багато. Натомість факторів, які нас дратують, щоразу більше. У інфографіці ви знайдете кілька порад, які допоможуть вам ефективно розслабитись за 5 хвилин.

Є кілька методів, щоб швидко зняти стрес. Який підійде вам – обирайте самі.

Харчування

Зелений чай є джерелом L-теаніну, природного антидепресанту. Цей чай бадьорить, але при цьому допомагає справитись з нападом гніву та дратівливістю.

Шоколад допоможе вам заспокоїтись. Як відомо, шоколад сприяє виробленню ендорфіну – гормону щастя.

Мед може стати альтернативою шоколаду. Мед добре бореться з депресією і тривожністю.

Жуйка – це швидкий і простий спосіб, щоб побороти стрес. За кілька хвилин жуйка зменшить занепокоєння та нервовості.

Внутрішній світ

На роботі ви зможете розслабитись, просто заплющивши очі на кілька хвилин. Намагайтесь у той період ні про що не думати. Через кілька хвилин ви помітите, як заспокоїтись і відпочили.

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На руках є чимало нервових закінчень. Тож кілька хвилин масажу пальців та кисті руки допоможуть розслабити весь організм. Для підсилення ефекту можете розтерти зап’ястя холодною водою.

М'ячик-антистрес – сама назва цього предмета говорить про те, що він створений, аби боротись зі стресом. І цей спосіб справді спрацює – спробуйте.

Творчість

Напишіть про свої тривоги і переживання на папері. Такий метод подіє в якості психолога. Ви виговоритесь і заспокоїтесь.

Спробуйте вирішити кросворд. Навіть через кілька хвилин такого заняття мозок перекине свою увагу на гру і це допоможе впоратися зі стресом.

Ніщо так не заспокоює та розслабляє, як рукоділля. Знайдіть час для вишивання чи плетіння і ви помітите, як стрес зникає.

Ще одним хорошим методом, щоб розслабитись, є малювання. Навіть якщо у вас зовсім немає таланту до малювання, все рівно малюйте – і скоро відчуєте заспокоєння.