Як у Львові відзначили Свято героїв

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У місті Лева відзначили Свято героїв. Цю традицію ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів.
Святкування у Львові розпочалося колоною вершників. Вони символізували різні епохи української державності.
Впродовж усього шляху учасники колони клали квіти до таблиць видатних історичних постатей України: полковнику армії УНР Роману Дашкевичу, начальнику Головного військового штабу УПА Олексі Гасину, а ще єпископу Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу.
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День Героїв ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів в пам'ять про вбивство свого провідника Євгена Коновальця. Хоча свято і не відзначають на державному рівні, впродовж останніх років воно стає все популярнішим.
Завершилась хода біля пам'ятника Степанові Бандері. На площі 20 хорів виконали гімн України.
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