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Як у Львові відзначили Свято героїв

19:28, сьогодні 180 Читать новость на русском

У місті Лева відзначили Свято героїв. Цю традицію ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів.

Святкування у Львові розпочалося колоною вершників. Вони символізували різні епохи української державності.

Впродовж усього шляху учасники колони клали квіти до таблиць видатних історичних постатей України: полковнику армії УНР Роману Дашкевичу, начальнику Головного військового штабу УПА Олексі Гасину, а ще єпископу Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу.

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День Героїв ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів в пам'ять про вбивство свого провідника Євгена Коновальця. Хоча свято і не відзначають на державному рівні, впродовж останніх років воно стає все популярнішим.

Завершилась хода біля пам'ятника Степанові Бандері. На площі 20 хорів виконали гімн України.

Теги: Україна Львів
Джерело: 24 Канал
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