Як у Львові відзначили Свято героїв

У місті Лева відзначили Свято героїв. Цю традицію ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів.

Святкування у Львові розпочалося колоною вершників. Вони символізували різні епохи української державності. Впродовж усього шляху учасники колони клали квіти до таблиць видатних історичних постатей України: полковнику армії УНР Роману Дашкевичу, начальнику Головного військового штабу УПА Олексі Гасину, а ще єпископу Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу. Читайте також: Мегамарш у вишиванках до Дня Києва: яскраві фото День Героїв ще у 1938 році започаткувала Організація українських націоналістів в пам'ять про вбивство свого провідника Євгена Коновальця. Хоча свято і не відзначають на державному рівні, впродовж останніх років воно стає все популярнішим. Завершилась хода біля пам'ятника Степанові Бандері. На площі 20 хорів виконали гімн України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter