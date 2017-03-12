Як українка виграла суд проти шахти у міжнародному суді

Населені пункти поблизу шахт – зона екологічного лиха. Люди живуть там десятиліттями. Без води, по-сусідству з териконами, на яких не припиняються пожежі. І лише одна жінка змогла відсудити свої права. Для цього дійшла аж до Європейського суду з прав людини.

У шахтарському селі Сілець на Львівщині Алла Ваків – знаменитість. Кілька років тому ця жінка разом із сусідкою виграли у Європейському суді з прав людини моральну компенсацію за десятки років життя у зоні екологічного лиха. 65 тисяч євро на дві сім'ї.

Судитися було за що. По-сусідству – шахти та збагачувальна фабрика. За 400 метрів від її будинку, порушуючи усі санітарні норми, насипали терикон.

Відтак дихати тут нічим, а воду з криниць пити неможливо.

Компенсацію Алла Ваків виборола завдяки наполегливості. Добивалась свого майже 10 років. Односельчани брати з неї приклад не квапилися. Не вірили у перемогу. Хоча проблема в усіх одна. У колодязі місцеві бояться навіть заглядати.

А терикон стає все більшим і смердючішим. Поруч з ним почав рости і новий. Тож тепер тут пожежі – звична справа. Порода тліє навіть в холодну пору.

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Влітку 2016 року місцеві вогняні терикони палали кілька місяців поспіль. Перелякані селяни, озброєні відрами і лопатами, разом з рятувальниками боролися з вогнем.

Місцеві чиновники лише знизували плечима. Мовляв, роблять все, що можна. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман навіть привселюдно вибештав віце-прем'єра Геннадія Зубка, коли той спробував виправдатися, чому проблему не розв'язують.

Доки місцеві живуть без води і в диму, міністр екології радить запастися терпінням і судитися, як це зробила Алла Ваків. Бо швидко держава береться відселяти хіба, коли станеться непоправне.

Якшо стається аварія – то воно (відселення, – 24 Канал) відбувається. Якщо внаслідок діяльнсті підприємства – то через суд,

– зазначив міністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак.

Потенційних позивачів може бути багато – сильно забруднені близько третини українських земель, кажуть екологи. Тим, хто хоче судитися, юрист Ярина Остапик, яка вела справу мешканців Сільця, радить взяти на озброєння цей прецедент.

Цей прецедент – це є, фактично, правило і закон, згідно з яким суд зобов'язує державу в таких самих ситуаціях вчиняти необхідні закони. Зокрема, чи відселяти мешканців, чи надавати їм компенсацію,

– роз'яснює юрист Ярина Остапик.

Алла Ваків за відсуджені гроші купила житло для доньки. Сама ж залишилася у старій оселі. Її сусідка, яка теж отримала компенсацію, переселилася в інший кінець села.

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