Як в Україні борються з смертельною грою "Синій кит"

Останні два тижні Інтернет просто вибухнув повідомленнями про смертельні групи в соцмережах, які доводять підлітків до самогубства.

Правоохоронці та служби у справах дітей почали масову роз’яснювальну роботу, а в мережі вже запустили альтернативу "Синьому киту".

На Київщині патрульна поліція зупиняє ледь не кожен автомобіль, аби попередити водіїв про страшні пастки для підлітків.



Ще тривають розслідування, але у поліції вже припускають, що деякі з цих випадків пов’язані зі смертельним квестом. Поліцейські роздають на вулиці спеціальні буклети з порадами для батьків. Аби ті змогли перевірити, чи не затягнула їхню дитину небезпечна гра.



За останні 2 тижні від самогубства в Україні врятували щонайменше 5-х підлітків, які грали в смертельний квест.

Читайте також: Поліція затримала кількох адмінів "Синіх китів"

Боротися із смертельним квестом почали і в самій соцмережі. Студенти з Придністров’я запустили альтернативу інтернет-гру "Білий ведмідь", яка є повною протилежністю смертельної небезпечної гри "Синій кит".



Щодня група набирає популярність. Лише за кілька днів до спільноти долучилися більше тисячі підлітків. З них половина учасників з України.