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Як в Україні стартувало ЗНО-2017

00:15, сьогодні 96 Читать новость на русском

В Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання. Учні склали тест з української мови та літератури. ЗНО вважають однією з найуспішніших освітянських реформ. Однак, впродовж останніх років усе частіше з ним виникають проблеми. У тестових зошитах з'являються помилки, а інколи схожі завдання повторюються з року в рік.

Абітурієнтка Юлія Заруда задоволена здачею ЗНО. Каже, було не складно. До того ж торішні завдання, як виявилося, дуже схожі.

"Дуже багато було запитань, які повторюються. Я помічала, що по програмі є деякі запитання, які жодного разу в ЗНО самому не траплялись. Тому, в принципі, на них зациклюватись нема ніякого сенсу", – розповіла дівчина.

Таких недоліків бути не може, каже доцент одного з національних університетів Євген Ніколаєв. Потрібно оновлювати базу завдань. І робити це якісно.

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У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти запевняють: базу регулярно оновлюють, але шкільна програма не така велика за обсягом, аби кардинально змінити завдання.

Якщо вони повторюються, то нічого страшного. Бо не завдання спіймати що не знають, завдання – виявити що знають. Окрім того, є якірні питання, які час від часу свідомо вводяться в тести для того, щоб подивитися, як випускники цього року їх виконували, і те саме завдання випускники виконують через кілька років,
– розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Серeдяк.

Основною проблемою в центрі вважають неявку учасників на зовнішнє незалежне оцінювання. Торік через це втратили 5 мільйонів гривень. Адже для прогульників друкували зошити, шукали місця в аудиторіях, платили інструкторам. За ці гроші один з регіональних центрів міг би працювати цілий рік. Здебільшого ігнорують іспит - випускники попередніх років. Тож освітяни обговорюють можливість зробити участь для них платною.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна ЗНО освіта Львів
Джерело: 24 Канал
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