Як вулиця Уолл-Стріт стала центром фінансового життя світу

Уолл-Стріт, всесвітньо відома вулиця Нью-Йорка, розташована в нижній частині Манхеттена. Її назву віддавна вживають для опису фінансового центру міста і для позначення біржової торгівлі валютами й акціями великих міжнародних компаній.

Тут розташована одна з найбільших фондових бірж світу і штаб-квартири товарної біржі, банку та інших фінансових організацій.

Дорога, на якій постала вулиця, була прокладена ще 1685 року. Уже невдовзі вона стала осередком місцевих купців і торговців. Так, ще в ті часи тут був організований великий центр торгівлі.

Свій бізнес продавці і спекулянти вели в тіні платанового дерева, що росло поруч, - звідси й назва документа, який 1792-го узаконив діяльність торговців. Саме з "Платанової угоди" бере початок Нью-Йоркська фондова біржа.





На Уолл-Стріт складав присягу перший президент США Джордж Вашингтон, що додало популярності цьому місцю. У 19 столітті вулиця виглядала як торгова площа, по обидва боки якої розміщувалися продавці. Завдяки зручному розташуванню Уолл-Стріт дуже скоро стала символізувати фінансовий центр усієї країни. Вулиця процвітала, тут зводили хмарочоси, а великі підприємства переносили сюди свої штаб-квартири.



1929 рік приніс фінансовий крах на біржі та поклав початок Великій депресії. Так званий "чорний четвер" – різке знецінення акцій спричинило паніку серед трейдерів, чимало впливових інвесторів з відчаю наклали на себе руки. Свої попередні обороти біржа відновила лише через чверть століття, до 1967-го року обсяг торгівлі становив 7,5 мільйонів акцій на добу.





Сучасні виклики теж не могли не залишити свій слід на Уолл-Стріт. Теракт 11 вересня 2001 року та руйнування веж-близнюків, безперечно, вплинули на ділову активність. Чимало компаній переїхали в інші райони, а то й навіть інші штати. Утім, сама біржа продовжила свою діяльність уже через тиждень після кривавого теракту.

Бізнесмен Джордж Сорос

Бізнесмен Уоррен Баффет



Багато трейдерів з Уолл-Стріт зажили світової слави, як-от Уоррен Баффет чи Джордж Сорос. Та й сама вулиця чи, власне, фондова біржа, стала місцем дії популярних творів та фільмів. Приміром, кінострічка "Вовк з Уолл-Стріт" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі вкотре привернула увагу широкої аудиторії до теми суперечливих брокерів та трейдерів.



Безперечно, цікавим є той факт, що трейдери на Уолл-Стріт заробляють суттєво більше за представників інших професій в Америці. Так, успішний спекулянт з урахуванням бонусів і премій може "підняти" за рік три з половиною сотні тисяч доларів. Тоді як річна зарплата доктора наук у США заледве сягає 80 тисяч.



Звісно, великі заробітки – це ще й великі ризики. Далеко не кожен, хто пройшов спеціалізовані курси, може самостійно торгувати на біржі з вигодою для себе. Украй невеликий відсоток трейдерів залишається тут надовго. Ще менше тих, хто вважає біржову торгівлю своїм єдиним і основним джерелом доходів, а то й навіть чимось більшим покликом життя, в якому, крім Уолл-Стріт, іншого світу не існує.