Як зробити power bank для смартфона своїми руками: корисний лайфхак
10:08, сьогодні 146 Читать новость на русском
Портативний зарядний пристрій для смартфона – річ незамінна. Адже з ним низький акумулятора вам не страшний навіть у довгій мандрівці.
Проте такий пристрій можна виготовити і своїми руками, звісно ж, його вартість – теж значно нижча, аніж у магазинах.
Щоб зробити портативну зарядку вам знадобиться автомобільний USB-адаптер, а точніше те, що в ньому всередині. Також потрібен кабель живлення для батарейок типу "крона". Його потрібно з'єднати з USB-адаптером.
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Після цього – підєднайте батарейку. Для зручності – помістіть пристрій у футляр.
Більше про саморобний power bank – дивіться у відеосюжеті.
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Джерело: 24 Канал
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