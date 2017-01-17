Як зробити power bank для смартфона своїми руками: корисний лайфхак

Портативний зарядний пристрій для смартфона – річ незамінна. Адже з ним низький акумулятора вам не страшний навіть у довгій мандрівці.

Проте такий пристрій можна виготовити і своїми руками, звісно ж, його вартість – теж значно нижча, аніж у магазинах.

Щоб зробити портативну зарядку вам знадобиться автомобільний USB-адаптер, а точніше те, що в ньому всередині. Також потрібен кабель живлення для батарейок типу "крона". Його потрібно з'єднати з USB-адаптером.

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Після цього – підєднайте батарейку. Для зручності – помістіть пристрій у футляр.

Більше про саморобний power bank – дивіться у відеосюжеті.

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