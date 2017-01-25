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Якими абсурдними закупівлями через Prozorro відзначалися в Україні

13:39, сьогодні 2116 Читать новость на русском
Мавпа-капуцин
Мавпа-капуцин / Соцмережі

Під час моніторингу публічних закупівель у системі Prozorro за минулий рік, окрім порушень, було виявлено й так звані "абсурдні закупівлі", що можуть свідчити про нераціональне використання коштів платників податків.

Про це розповів аналітик Transparency International Україна Віктор Нестуля, передає "Громадське".

За його словами, нікопольське комунальне підприємство "Ритуальна служба" оголосило закупівлю "інформаційних послуг" про "клієнтів".

Зазначається, що за це переможець конкурсу буде отримувати 5% від вартості ритуальних послуг. Загалом КП планувало купити 1 тисячу таких "інформацій" на суму до 130 тисяч гривень.

Додамо, що у "Ритуальній службі" не змогли пояснити, які саме "інформаційні послуги" планувало закупити підприємство.

Цікавіший і абсурдніший випадок стався у Сумах, де місцева міська рада намагалась "закупити" мавпу-капуцина.

"У них не вийшло, ніхто не подав пропозицій, але у нас одразу виникло питання – а навіщо вам капуцин. Це, звісно, весело, до тих пір, поки ми не подумаємо, що це – наші з вами гроші, гроші платників податків", – зазначив Нестуля.

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Теги: Україна Політика ProZorro гроші Новини Дніпра Суми світ тварин
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