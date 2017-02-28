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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Якими вулицями оминути обвалений Шулявський міст: поради водіям

08:58, сьогодні 279 Читать новость на русском
Автомобілі в Києві
Автомобілі в Києві / Рoliteka

Київські чиновники радять водіям утриматися від поїздок на власному автомобілі або ж обирати об'їзді маршрути.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.

"У зв'язку з руйнуванням Шулявського моста велике прохання до водіїв автотранспорту, які планували скористатися шляхопроводом і прилеглими вулицями, по можливості, не використовувати власний транспорт", – йдеться у повідомленні.

Чиновники підкреслили, що альтернативою може стати наземний і підземний громадський транспорт міста.

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Крім того в КМДА запропонували об'їзні маршрути. Водіям, які не мають можливості скористатися альтернативою радять змінити маршрути. Наприклад, водії, які користуються вул. Довженка можуть змінити маршрут і їхати по вул. Дегтярівській. Машини, що прямують по вул. Гетьмана можуть рухатися по вулиці Борщагівській.

Хто планував їхати по вул. Довженка та Гетьмана прохання утриматися від цього маршруту,
– додали в департаменті.

Нагадаємо, увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст.

Теги: Україна Шулявський міст Київ КМДА
Джерело: 24 Канал
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