З першого січня наступного року єдиний соціальний внесок платитимуть всі підприємці. І навіть ті, які не отримують дохід.

На початку грудня в парламенті прийняли закон про зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Якщо президент його підпише, то підприємці, які не отримують доходу, повинні будуть не тільки подавати порожні декларації, а й платити єдиний соціальний внесок в розмірі 352 гривні на місяць. Читайте також: Держбюджет приймався непрозоро і з порушеннями, – експерт

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