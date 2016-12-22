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Телеканал новин 24 Єдиний соціальний внесок платитимуть всі підприємці
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єдиний соціальний внесок платитимуть всі підприємці

13:28, сьогодні 3531 Читать новость на русском
Всі підприємці платитимуть соцвнесок
Всі підприємці платитимуть соцвнесок / khm.depo.ua

З першого січня наступного року єдиний соціальний внесок платитимуть всі підприємці. І навіть ті, які не отримують дохід.

На початку грудня в парламенті прийняли закон про зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Якщо президент його підпише, то підприємці, які не отримують доходу, повинні будуть не тільки подавати порожні декларації, а й платити єдиний соціальний внесок в розмірі 352 гривні на місяць.

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Теги: Україна гроші Верховна Рада Законопроект
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