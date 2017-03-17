За екс-мера, який обізвав українську мову "хрюканням", взялась СБУ

СБУ порушила кримінальне провадження щодо колишнього мера Ужгорода Сергія Ратушняка. Увагу Служби безпеки привернув зневажливий пост екс-чиновника про українську мову.

Як написала у Facebook нардеп від "Самопомочі" Ірина Подоляк, СБУ відреагувала на її запит та відкрила провадження.

За її словами, екс-мер написав обурливий пост про українську мову, де назвав її "хрюканням і блювотинням".

"Лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто не шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою", – писав екс-чиновник.

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