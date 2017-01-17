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За вишиванку Росія дискваліфікувала українського чемпіона світу з шашок

21:35, сьогодні 141682 Читать новость на русском
Юрій Анікєєв
Юрій Анікєєв / Фокус

Правління Міжнародної федерації шашок (IDF), яке підконтрольне Росії (президент правління – росіянин з Санкт-Петербурга), прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва – тепер уже на 3 роки.

Про це повідомляє "Експрес".

Згідно з повідомленням видання, гросмейстера звинувачують у некоректній полеміці в ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвитку шашок, в образливих висловах про президента Росії Володимира Путіна. Основне звинувачення полягає в тому, що Анікєєв вийшов на церемонію нагородження у вишиванці.

Це все незаконно. Всі ці звинувачення – вигадані. Жодного факту його вини не доведено. Жодного! Я, як президент федерації, звертався до Міжнародної федерації з проханням навести факти його порушень. Я сказав, якщо буде доведено, що Юрій дійсно винен, я підпишуся під його дискваліфікацією. Але фактів вони не надали. Є тільки загальні фрази, які нічого не пояснюють,
– обурюється президент федерації шашок України Анатолій Яценко.

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Він просив надати факти, назвати ЗМІ, в яких шахіст говорить нібито заборонені речі, надати його цитати. IDF не змогла надати нічого з перерахованого вище.

Теги: Україна Україна-Росія
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