Запустили нову систему, яка допоможе українцям забрати свої депозити

Фонд гарантування вкладів запустив автоматизовану систему виплат, яка дозволить українцям забрати свої гарантовані депозити.

Тепер клієнти збанкрутілих банків можуть отримати свої гроші в будь-якому відділенні банку, який підключений до цієї системи. У такий спосіб уже повертаються гроші трьох збанкрутілих банків – "Платинума", "Банку Народного Капіталу" та "Фортуни".

Послугою скористались 16 тисяч вкладників, яким вже виплатили майже 1,5 мільярда гривень.

Ця система працює безперервно. Тобто, як тільки з'являються документи, які дозволяють включити вкладника до реєстру або відновити виплати, то в онлайн системі змінюється статус і всі банки-агенти його бачать. Людина може приходити і отримувати гроші,

– сказала заступниця директора-розпорядника ФГВФО Наталія Радуха.

Додамо, що до системи ФГВФО підключено сім великих банків.

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