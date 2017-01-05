Журналісти показали найдорожчу ялинку в Україні

Найдорожчу ялинку в Україні встановили у місті Ірпінь на Київщині.

Як пише "Громада Приірпіння", новорічне дерево заввишки 16 метрів місто купило за 200 тисяч гривень. Про це свідчать дані сайту закупівель Prozorro.

Про найдорожчу ялинку в Україні також наголосив і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

Найдорожча ялинка, яку ми знайшли – її закупили в Ірпені. Вона коштує 199 тисяч,

– сказав він.

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Відомо, що 200 тисяч коштує саме дерево, без святкових вогнів та прикрас. Також відомо, що сума вдесятеро більше, ніж у 2016 році витратили на ремонт даху одніє з шкіл міста.