Зіткнення поїздів на Хмельниччині: стало відомо, що з пасажирами

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Ситуація з аварією вантажного поїзда та пасажирського поїзда 139 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський на Хмельниччині є контрольованою. Пасажирів поїзда автобусами доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.
Про на своїй сторінці в Facebook написав заступник начальника департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.
Він зазначив, що нам місце аварії виїхали і працюють директор департаменту пасажирських перевезень та виконувач обов'язків начальника філії в "Пасажирська Компанія".
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Ситуація з пасажирами з перших хвилин була та залишається контрольованою. Терміново було організовано доставку пасажирів автобусами до пункту призначення – Кам'янця-Подільського, оскільки серед пасажирів була група дітей, які сьогодні ж повертатимуться до Києва,
– написав Красноштан.
Фото зіткнення поїздів біля Кам'янця Подільського
Він наголосив, що працівники поїздної бригади забезпечили безпечну евакуацію пасажирів, не допустивши паніки і цілковито контролюючи ситуацію.
"Одна з пасажирок наразі перебуває в лікарні в Кам'янці-Подільському, стан її задовільний. Всі витрати на лікування застрахованого пасажира нестиме страхова компанія, її представники контролюють ситуацію", – написав Красноштан.