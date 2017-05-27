Зіткнення поїздів на Хмельниччині: стало відомо, що з пасажирами

Ситуація з аварією вантажного поїзда та пасажирського поїзда 139 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський на Хмельниччині є контрольованою. Пасажирів поїзда автобусами доставили до пункту призначення – Кам'янця-Подільського.

Про на своїй сторінці в Facebook написав заступник начальника департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Він зазначив, що нам місце аварії виїхали і працюють директор департаменту пасажирських перевезень та виконувач обов'язків начальника філії в "Пасажирська Компанія".

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Ситуація з пасажирами з перших хвилин була та залишається контрольованою. Терміново було організовано доставку пасажирів автобусами до пункту призначення – Кам'янця-Подільського, оскільки серед пасажирів була група дітей, які сьогодні ж повертатимуться до Києва,

– написав Красноштан.

Фото зіткнення поїздів біля Кам'янця Подільського

Він наголосив, що працівники поїздної бригади забезпечили безпечну евакуацію пасажирів, не допустивши паніки і цілковито контролюючи ситуацію.

"Одна з пасажирок наразі перебуває в лікарні в Кам'янці-Подільському, стан її задовільний. Всі витрати на лікування застрахованого пасажира нестиме страхова компанія, її представники контролюють ситуацію", – написав Красноштан.