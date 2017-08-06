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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

ЗМІ повідомили про таємничого чоловіка, що забрав доньку загиблої Бережної

04:10, сьогодні 4870
Ірина Бережна разом з донькою Даніеллою
Ірина Бережна разом з донькою Даніеллою / Соцмережі

Внаслідок жахливої ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією, в якій загинула колишній член "Партії регіонів" Ірина Бережна, вижила її 8-річна донька Даніелла.

Як повідомляє ТСН, дитина сиділа на задньому сидінні та була пристебнутою, тому це допомогло їй відбутися легкими травмами.

Крім того журналісти зазначають, що у хорватський Задар за дівчинкою прибув її батько, про особу якого нічого невідомо.

Читайте також: Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню "регіоналку"

За інформацією деяких ЗМІ, це бізнесмен Борис Фуксман, стосунки з яким Бережна ретельно приховувала.

До слова, після розслідування всіх обставин аварії тіло політика передадуть для поховання родичам.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

Теги: Новини України Неповнолітні Діти Хорватія Загинула Ірина Бережна
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