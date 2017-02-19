Робота за комп’ютером може бути дуже небезпечною

Зараз складно собі уявити будь-який офіс без комп’ютера. Однак, така тривала робота може бути небезпечною для здоров’я працівника.

Про це пише видання "Живи активно".

По-перше, під час роботи комп’ютера виникає електричне поле, яке точно не є корисним для здоров’я людини. Але це далеко не найбільша проблема.

Серйозний вплив має комп’ютер на зір. Звичайно, сучасні монітори мають значно нижчий рівень опромінення, крім того, багато хто одягають для роботи окуляри із захисним склом. Та ризик тут в іншому – очі практично не рухаються. Це такий собі "комп’ютерний синдром". Це дуже негативно впливає на зорову систему. Періодично треба відриватись і робити зорові вправи.

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І, мабуть, найсерйозніший вплив на здоров’я полягає у позиції тіла під час роботи. Це сидячий спосіб життя. Це багато хто ігнорує, але така робота може потягнути за собою цілу низку хвороб. Погіршується кровообіг – в наслідок проблеми із серцем, артроз. Дуже серйозне навантаження відбувається на хребет, в результаті проблеми зі спиною.

Також варто звернути увагу на позицію голови – вона постійно опущена. В такій позиції кров не може нормально поступати у мозок. Тож ризик головних болів дуже високий.

Ну і позиція кисті рук. Пальці за клавіатурою завжди зігнуті, а права рука повторює форму мишки. Тож медики вже попереджають, що через кілька десятків років буде сплеск проблем з артрозом рук.