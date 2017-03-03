З'явились нові деталі вибуху на шахті "Степова"
Постраждалі повідомили, що вибухів було два, проте жодних аварійних ситуацій не передбачалось. Всі працювали в звичному режимі.
Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Оксана Лабойко в прямому ефірі.
Постраждалих шахтарів перевезли до опікового центру у Львові.
То навіть не секунда діла. Одразу ніхто не зміг зрозуміти, що трапилось. Людей порозкидало. Був сильний удар повітря, потім пішов вогонь. Дуже сильний удар. В респіраторі вигоріла вся резина. Дуже велика температура була,
– повідомив потрепілий гірник Сергій Бутрай.
Наразі з гірниками працюють психологи. Медики запевняють, що життю постраждалих нічого не загрожує.
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Нагадаємо, що сьогодні в Україні оголошена жалоба за загиблими шахтарями на шахті "Степова".
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