З'явились нові деталі вибуху на шахті "Степова"

Постраждалі повідомили, що вибухів було два, проте жодних аварійних ситуацій не передбачалось. Всі працювали в звичному режимі.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Оксана Лабойко в прямому ефірі.

Постраждалих шахтарів перевезли до опікового центру у Львові.

То навіть не секунда діла. Одразу ніхто не зміг зрозуміти, що трапилось. Людей порозкидало. Був сильний удар повітря, потім пішов вогонь. Дуже сильний удар. В респіраторі вигоріла вся резина. Дуже велика температура була,

– повідомив потрепілий гірник Сергій Бутрай.

Наразі з гірниками працюють психологи. Медики запевняють, що життю постраждалих нічого не загрожує.

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Нагадаємо, що сьогодні в Україні оголошена жалоба за загиблими шахтарями на шахті "Степова".