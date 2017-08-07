З’явились нові подробиці смертельної аварії на Львівщині

На Львівщині у селі Нагірне мікроавтобус, який на великій швидкості їхав по дорозі, зіштовхнувся з туристичним автобусом.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Внаслідок аварії, одна людина загинула та понад 20 людей перебувають у лікарні на обстеженні.

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За словами інспектора патрульної поліції, правила дорожнього руху порушив водій мікроавтобуса Citroen Jumpy. Він перевищив швидкість. На повороті автобус вилетів на зустрічну смугу та врізався у туристичний автобус. Внаслідок чого водій Citroen загинув на місці.

Місцеві жителі розповіли, що транспортні пригоди в селі Нагірне трапляються дуже часто під час негоди. Здебільшого ДТП у селі закінчуються летально.