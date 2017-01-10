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З'явилися перші подробиці розгляду справи щодо стрілянини Пашинського

14:32, сьогодні 1227 Читать новость на русском
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Поки у справі щодо стрілянини депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського нікому не оголосили підозру, а всі учасники інциденту мають однаковий процесуальний статус.

Про це розповів прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко.

"У нас у всіх учасників подій зараз однаковий процесуальний статус. Ми нікому не оголошували про підозру, нікого не визначали як злочинця. Після виконання всіх слідчих дій, які зафіксують конкретно, хто що зробив, хто що порушив, ми зможемо тоді визначитися з їхнім статусом", – зазначив він.

Також прокурор додав, що всі учасники події на даному етапі дають свідчення як свідки, а сам Пашинський продовжує спілкуватися зі слідчими та дає свідчення, після чого плануються слідчі дії з членами сім'ї нардепа.

Крім того, Чібісов заначив, що людину, яка було госпіталізовано з вогнепальним пораненням внаслідок інциденту, поки не допитують.

"Наразі залишається первісна кваліфікація події – хуліганство, передбачене статтею 296 Кримінального кодексу України. Але кваліфікація зможе змінитися в залежності від того, що буде встановлено в ході розслідування провадження. Зараз слідство чекає на результати низки експертиз", – уточнив представник прокуратури.

За його словами, слідчі направили відповідні запити "з метою підтвердження видачі саме цієї зброї цій особі, а також всю дозвільну документацію про можливість її застосування з боку цієє особи".

Разом з тим, прокурор відмовився уточнити, чи була це нагородна зброя, поки не буде отримано офіційних відповідей.

Читайте також: Пашинський не міг стріляти лежачи, – експерт

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резульаті чого депутат прострілив йому ногу.

Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.

Теги: Кримінал Україна Зброя Київ Сергій Пашинський Розслідування
Джерело: 24 Канал
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