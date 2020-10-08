Кава і солодощі: на Львівщині спіймали шахраїв, які підробляли продукти відомих брендів
Правоохоронці на Львівщині затримали чоловіків, які підробляли відомі українські продуктові бренди. Підробки виготовляли у гаражі, а продавали – через інтернет.
Під час обшуку в порушників вилучили близько 10 тонн контрафактних продуктів. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Львівської обласної прокуратури.
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Чим займались зловмисники та хто вони
За інформацією кіберполіції України, зловмисниками виявилися 34-річний житель Київщини та 7 його спільників. Ввони виготовляли підробки відомих українських брендів на львівських складах та в гаражах.
Чоловіки продавали готову продукцію через інтернет, а також підприємцям, які займаються гуртовою торгівлею.
Продукти підробляли 34-річний житель Київщини та 7 його спільників / Фото Львівської облпрокуратури
Що знайшли на складах зловмисників
Правоохоронці провели 27 обшуків у помешканнях, гаражах та складах зловмисників. Під час обшуків знайшли близько 10 тонн контрафакту – каву, спеції, маринади, соуси, салатні заправки, солодощі тощо. Усі продукти-підробки конфіскували. Також слідчі вилучили сировину, техніку, документи та інші речові докази.
Дивіться відео з обшуку складів зловмисників:
Розслідування триває
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підробку продукції та незаконне використання товарних знаків. За такий злочин зловмисникам загрожує штраф від 21 мільйона гривень до 31,5 мільйона, а також їх позбавляють права працювати на певних посадах терміном до 3 років. Слідчі наразі проводять досудове розслідування та додаткові експертизи.
На складах, у домівках та гаражах шахраїв провели 27 обшуків / Фото Львівської облпрокуратури
Слідчі вилучили близько 10 тонн підробок / Фото Львівської облпрокуратури
Також слідчі вилучили техніку, сировину та документи / Фото Львівської облпрокуратури