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10 травня в Києві відкриють 19 продовольчих ринків: перелік

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Відриття ринків у Києві: 19 запрацюють вже з 10 травня
Відриття ринків у Києві: 19 запрацюють вже з 10 травня / Ілюстративне фото (pixabay)

19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та зможуть почати працювати вже з неділі, 10 травня.

Про це повідомила пресслужба КМДА на Офіційному порталі Києва.

До теми Як працюють ринки в містах України: фото та відео зсередини

Список ринків, які відкриють у Києві з 10 травня

  • Торгівельний майданчик "Феофанівський" на Заболотного 48-А.
  • Ринок "Деміївський" на Ізюмській 1.
  • ТРК "Базар на лісовій" на Попудренка 65.
  • Ринковий комплекс "Маяк" на Попудренка 90/2
  • КП "Володимирський ринок" на Антоновича 115.
  • ТОВ "Печерський ринок" на Печерській площа 1.
  • Ринок "Ілліс" на Чорнобильській 16/80.
  • КП "Бессарабський ринок" на Бессарабській площі 2.
  • Ринок "Лівобережний" на Сверстюка 3.
  • Торгівельний майданчик "Дарниця" на Попудренка 5.
  • Ринок "Шлях" на Зодчих 52/1.
  • Ринок ПП "Колібріс" на Курбаса 6.
  • Ринок "Одеський" на проспекті Академіка Глушкова 32 – 38.
  • Ринок "Вигурівський" на Бальзака 94.
  • Ринок "Нивки" на Щербаківського 47.
  • МПП "Турбота" на Туполєва 13.
  • Ринок "Західний" на Депутатській 2.
  • Ринок "Відрадненський" на бульварі Вацлава Гавела 18.
  • Ринок "Лук'янівський" на Юрія Іллєнка 1.

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У КМДА також нагадали, що ринки у столиці відкривають поступово та лише якщо вони можуть гарантувати дотримання протиепідемічних вимог.

Яких вимог повинні дотримуватися на усіх ринках

  • Масковий режим – причому і для працівників, і для відвідувачів.
  • Дистанційно вимірювати усім, хто заходить, температуру тіла.
  • Не пускати на території ринку людей з ознаками ГРВІ.
  • Між торговими місцями дистанція повинна бути у 3 метри.
  • Відвідувачі ринку повинні зберігати дистанцію між собою у півтора метра.
  • Контактні поверхні треба дезінфікувати кожних три години.
  • Жодної стихійної торгівлі навколо ринку не може бути.
  • На території ринку не можна готувати та споживати їжу.

Ринки
Детальний перелік вимог до ринків / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Україні 2020 Торгівля Новини Києва Новини України
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