10 травня в Києві відкриють 19 продовольчих ринків: перелік
19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та зможуть почати працювати вже з неділі, 10 травня.
Про це повідомила пресслужба КМДА на Офіційному порталі Києва.
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Список ринків, які відкриють у Києві з 10 травня
- Торгівельний майданчик "Феофанівський" на Заболотного 48-А.
- Ринок "Деміївський" на Ізюмській 1.
- ТРК "Базар на лісовій" на Попудренка 65.
- Ринковий комплекс "Маяк" на Попудренка 90/2
- КП "Володимирський ринок" на Антоновича 115.
- ТОВ "Печерський ринок" на Печерській площа 1.
- Ринок "Ілліс" на Чорнобильській 16/80.
- КП "Бессарабський ринок" на Бессарабській площі 2.
- Ринок "Лівобережний" на Сверстюка 3.
- Торгівельний майданчик "Дарниця" на Попудренка 5.
- Ринок "Шлях" на Зодчих 52/1.
- Ринок ПП "Колібріс" на Курбаса 6.
- Ринок "Одеський" на проспекті Академіка Глушкова 32 – 38.
- Ринок "Вигурівський" на Бальзака 94.
- Ринок "Нивки" на Щербаківського 47.
- МПП "Турбота" на Туполєва 13.
- Ринок "Західний" на Депутатській 2.
- Ринок "Відрадненський" на бульварі Вацлава Гавела 18.
- Ринок "Лук'янівський" на Юрія Іллєнка 1.
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У КМДА також нагадали, що ринки у столиці відкривають поступово та лише якщо вони можуть гарантувати дотримання протиепідемічних вимог.
Яких вимог повинні дотримуватися на усіх ринках
- Масковий режим – причому і для працівників, і для відвідувачів.
- Дистанційно вимірювати усім, хто заходить, температуру тіла.
- Не пускати на території ринку людей з ознаками ГРВІ.
- Між торговими місцями дистанція повинна бути у 3 метри.
- Відвідувачі ринку повинні зберігати дистанцію між собою у півтора метра.
- Контактні поверхні треба дезінфікувати кожних три години.
- Жодної стихійної торгівлі навколо ринку не може бути.
- На території ринку не можна готувати та споживати їжу.
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