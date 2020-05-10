10 травня в Києві відкриють 19 продовольчих ринків: перелік

19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та зможуть почати працювати вже з неділі, 10 травня.

Про це повідомила пресслужба КМДА на Офіційному порталі Києва.

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Список ринків, які відкриють у Києві з 10 травня

Торгівельний майданчик "Феофанівський" на Заболотного 48-А.

Ринок "Деміївський" на Ізюмській 1.

ТРК "Базар на лісовій" на Попудренка 65.

Ринковий комплекс "Маяк" на Попудренка 90/2

КП "Володимирський ринок" на Антоновича 115.

ТОВ "Печерський ринок" на Печерській площа 1.

Ринок "Ілліс" на Чорнобильській 16/80.

КП "Бессарабський ринок" на Бессарабській площі 2.

Ринок "Лівобережний" на Сверстюка 3.

Торгівельний майданчик "Дарниця" на Попудренка 5.

Ринок "Шлях" на Зодчих 52/1.

Ринок ПП "Колібріс" на Курбаса 6.

Ринок "Одеський" на проспекті Академіка Глушкова 32 – 38.

Ринок "Вигурівський" на Бальзака 94.

Ринок "Нивки" на Щербаківського 47.

МПП "Турбота" на Туполєва 13.

Ринок "Західний" на Депутатській 2.

Ринок "Відрадненський" на бульварі Вацлава Гавела 18.

Ринок "Лук'янівський" на Юрія Іллєнка 1.



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У КМДА також нагадали, що ринки у столиці відкривають поступово та лише якщо вони можуть гарантувати дотримання протиепідемічних вимог.

Яких вимог повинні дотримуватися на усіх ринках

Масковий режим – причому і для працівників, і для відвідувачів.

Дистанційно вимірювати усім, хто заходить, температуру тіла.

Не пускати на території ринку людей з ознаками ГРВІ.

Між торговими місцями дистанція повинна бути у 3 метри.

Відвідувачі ринку повинні зберігати дистанцію між собою у півтора метра.

Контактні поверхні треба дезінфікувати кожних три години.

Жодної стихійної торгівлі навколо ринку не може бути.

На території ринку не можна готувати та споживати їжу.



Детальний перелік вимог до ринків / Інфографіка 24 каналу