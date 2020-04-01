Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація
Оплата комунальних послуг – це привід для багатьох людей вийти з дому під час карантину. Але на сайті 104.ua можна заплатити за газ і подати показники лічильника онлайн. Сервіс запустив послугу експрес-реєстрації: щоб створити "Особистий кабінет" достатньо дзвінка зі смартфона до контакт-центру.
Як створити Особистий кабінет на 104.ua: інструкція
- Номер контакт-центру свого регіону можна знайти за посиланням.
- Зателефонувавши в контакт-центр, потрібно назвати свій особовий рахунок і за потреби відповісти на уточнювальні запитання оператора. Телефонувати потрібного саме з мобільного, ваш номер буде логіном для входу в Особистий кабінет.
- На ваш номер прийде смс-повідомлення з логіном і паролем для входу.
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Щоб зайти в Особистий кабінет, потрібно перейти за посиланням в смс, ввести логін і пароль та натиснути "Ввійти".
Як можуть клієнти користуватись сервісом:
- передати показники лічильника;
- безпечно та просто сплатити за газ і його доставку;
- завантажити рахунки;
- відстежувати власне споживання та витрати.
За одним номером телефону в експрес-реєстрації можна зареєструвати тільки один особовий рахунок.
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