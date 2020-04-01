Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація

Оплата комунальних послуг – це привід для багатьох людей вийти з дому під час карантину. Але на сайті 104.ua можна заплатити за газ і подати показники лічильника онлайн. Сервіс запустив послугу експрес-реєстрації: щоб створити "Особистий кабінет" достатньо дзвінка зі смартфона до контакт-центру.

Як створити Особистий кабінет на 104.ua: інструкція

Номер контакт-центру свого регіону можна знайти за посиланням. Зателефонувавши в контакт-центр, потрібно назвати свій особовий рахунок і за потреби відповісти на уточнювальні запитання оператора. Телефонувати потрібного саме з мобільного, ваш номер буде логіном для входу в Особистий кабінет. На ваш номер прийде смс-повідомлення з логіном і паролем для входу.

Читайте також 69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка

Щоб зайти в Особистий кабінет, потрібно перейти за посиланням в смс, ввести логін і пароль та натиснути "Ввійти".

Як можуть клієнти користуватись сервісом:

передати показники лічильника;

безпечно та просто сплатити за газ і його доставку;

завантажити рахунки;

відстежувати власне споживання та витрати.

За одним номером телефону в експрес-реєстрації можна зареєструвати тільки один особовий рахунок.



Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу