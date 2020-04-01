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      Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація

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      Швидка реєстрація на сайті 104.ua / Getty Images

      Оплата комунальних послуг – це привід для багатьох людей вийти з дому під час карантину. Але на сайті 104.ua можна заплатити за газ і подати показники лічильника онлайн. Сервіс запустив послугу експрес-реєстрації: щоб створити "Особистий кабінет" достатньо дзвінка зі смартфона до контакт-центру.

      Як створити Особистий кабінет на 104.ua: інструкція

      1. Номер контакт-центру свого регіону можна знайти за посиланням.
      2. Зателефонувавши в контакт-центр, потрібно назвати свій особовий рахунок і за потреби відповісти на уточнювальні запитання оператора. Телефонувати потрібного саме з мобільного, ваш номер буде логіном для входу в Особистий кабінет.
      3. На ваш номер прийде смс-повідомлення з логіном і паролем для входу.

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      Щоб зайти в Особистий кабінет, потрібно перейти за посиланням в смс, ввести логін і пароль та натиснути "Ввійти".

      Як можуть клієнти користуватись сервісом:

      • передати показники лічильника;
      • безпечно та просто сплатити за газ і його доставку;
      • завантажити рахунки;
      • відстежувати власне споживання та витрати.

      За одним номером телефону в експрес-реєстрації можна зареєструвати тільки один особовий рахунок.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Газ Комунальні послуги
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