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      120 українських міст безкоштовно отримали книги від Lucky Labs про математику, – Сергій Токарєв

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      120 українських міст безкоштовно отримали книги від Lucky Labs про математику, – Сергій Токарєв

      Співзасновник міжнародної IT-компанії розповідає, що протягом двох місяців співробітники Lucky Labs у рамках проекту ЛакіБукс розповсюдили близько 1000 примірників книги Дмитра Кузьменка #Щотакематематика, повідомляє сайт проекту.

      Про проект проекту ЛакіБукс розповів співзасновник міжнародної IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв, повідомляє сайт проекту.

      "Ми займаємося виданням та розповсюдженням україномовної науково-популярної літератури для підлітків вже другий рік поспіль. Зазвичай презентація та передача книг супроводжується цікавими лекціями та різноманітними науковими перформансами. Вважаю, що таким чином ми зможемо привернути увагу дітей до науки, особистого розвитку та зростанню людського потенціалу України у світі", – зазначає Сергій Токарєв.


      Протягом двох місяців співробітники Lucky Labs у рамках проекту ЛакіБукс розповсюдили близько 1000 примірників книги Дмитра Кузьменка #Щотакематематика

      Головний акцент у розповсюдженні книжок компанія та ЛакіБукс роблять на Східних та Південних областях України, де сучасна українська література представлена найменше за інші регіони. Книгу #Щотакематематика у подарунок отримали 120 дитячих бібліотек у різних містах.

      "Похмурого осіннього дня у нашій бібліотеці ніби багато яскравих сонечок засяяло. Це ми розпакували коробку з новими книгами. Вони такого яскравого помаранчевого кольору, та так незвично оформлені! Зразу хочеться взяти в руки і погортати. Отож знайомимося з новими книжками Кузька Кузякіна "#Щотакематематика?" і дякуємо за можливість читати нові, сучасні видання", – пише Тетяна Ткаченко із Павленківської сільської бібліотеки-філії.


      Протягом двох місяців співробітники Lucky Labs у рамках проекту ЛакіБукс розповсюдили близько 1000 примірників книги Дмитра Кузьменка #Щотакематематика

      "Книжка є спробою автора поговорити про незбагненний світ математики "нормальною" мовою. Вона адресована широкому колу читачів, які знають табличку множення та вміють правильно ділити у стовпчик", – розповідає Інна Ковальова з дитячої бібліотеки Сєвєродонецька.

      Примірники книги доступні читачам, як великих обласних, так і найменших сільських бібліотек. А вже на початку наступного року книга попаде у бібліотеки і інших регіонів, бо виборола собі місце у списку державних закупівель. А також стала однією із 100 найкращих книжок року за підсумками порталу Барабука.

      Теги: Новини України Новини політики Книги
      Джерело: 24 Канал
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