12-річна школярка з Львівщини зізналася, хто насправді є батьком її дитини

12-річна школярка Тетяна Лучишин із Борислава Львівської області, яка у вересні 2017 року народила дитину, зізналася, хто ж все-таки є батьком малюка. Так, з’ясувалося, що батько дитини – 14-річний Остап, який є двоюрідним братом Тетяни.

Про це повідомляє "Високий замок".

Нагадаємо, 17 вересня шестикласниця Тетяна Лучишин народила доньку. Повідомлялося, що батьком дитини є 18-річний сусід дівчинки, з яким вона зустрічалась. Проте тест ДНК показав, що сусідський хлопець насправді не є батьком дитини, яку народила школярка.

Як розповіла матір юної породіллі, експертиза, яку проводила поліція, біологічного батька не виявила. Тести пройшли вітчим школярки Іван, її зведений і рідні брати. Потім ДНК-тест здав Володя – сирота, який живе із сім'єю, а також рідний брат Тетяни Михайло (живе на першому поверсі). Експертиза показала, що жоден із них не є батьком дитини.

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Тим часом Тетяна уперто мовчала і не зізнавалася, хто батько.

"У поліції сказали, якщо Таня не зізнається, визнаємо її неадекватною, а дитину заберемо. Тоді вона зізналася. Провели нову ДНК-експертизу, яка підтвердила, що це – двоюрідний брат Тані Остап. Йому 14 років. Він – син мого брата Михайла від першого шлюбу", – розповіла матір школярки.

Остап з своєю матір’ю та її співмешканцем живуть у Бориславі. За словами хлопця, вони з Тетяною надивилися фільмів для дорослих в інтернеті.