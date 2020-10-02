У свіжому випуску "Є питання" за 2 жовтня – дедалі частіше політики і експерти заявляють, що стан справ в країні критичний і нагалошують про корупційні схеми, які відроджуються з попелу часів Януковича. Тож журналісти зібрали найгучніші скандали, які стались за час президентства Володимира Зеленського.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Дениса Комарницького називають одним з головних персонажів столичної будівельної мафії і людиною, яка підкилимно впливає на дуже багато процесів в Києві і на самого мера Віталія Кличка. Чи дійсно це так – розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Дивіться повний випуск програми "Є питання":