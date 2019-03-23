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      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду

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      Плавкран П-140 "NIBULON MAХ"
      Плавкран П-140 "NIBULON MAХ"

      В этом году судостроительный завод "Нибулон" спустит на воду плавкран проекта П-140 "NIBULON MAХ" – самое большое судно после выхода Украины из состава СССР, длиной 140 метров.

      В принципе, как я и писал ранее, гражданское судостроение в Украине находится в значительно лучшем состоянии, чем его милитаризированный собрат, что лишний раз вынуждает вспомнить о таком явлении как Littoral Strike Ship.

      В частности, Министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон говоря о будущем Королевского флота, регулярно вспоминает о данной концепции, которая должна будет вернуть флот Ее Величества на передовую мировой арены.

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      Концепция литоральных ударных кораблей, применяемая в частности такими странами как США и Великобритания, заключающаяся в многофункциональности гражданских судов, таких как сухогруз, танкер, паром и так далее, в любой момент преобразующихся в вертолетоносец, Большой десантный корабль (БДК) или ракетоносец, в некотором смысле может быть применена и в украинских реалиях.

      То, что у Украины на сегодняшний день отсутствует возможность строительства полноценных боевых кораблей, причем как финансовая, так и техническая. Концепция Littoral Strike Ship позволит хотя бы частично компенсировать дисбаланс на черноморском плацдарме. Тем более, с чем-чем, а постройкой гражданских судов у нас дела обстоят значительно лучше.

      В свою очередь, гражданское судно, тот же контейнеровоз с размещенными на нем Противокорабельная ракета (ПКР) контейнерного типа, явно отвадит потенциального нарушителя от провокационных действий. Ведь, сложно сказать, кто перед тобой, и вправду, контейнеровоз или МРК взявший твою посудина на прицел "Нептуна".

      Разумеется, это не реализуется за день или два. Это отдельные проекты с учетом многофункциональности и развитие тех же ПКР "Нептун" в независимую ветвь контейнерного размещения. Но, с перспективой на ближайшее будущее, которое наступит уж точно намного быстрее, чем в состав ВМСУ войдет, прости господи, "Владимир Великий".

      Дискуссионно? Уверено, что да.

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      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Великобританія
      Джерело: Facebook
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