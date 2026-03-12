Життя забрав ворожий дрон: на Чернігівщині вночі загинула 15-річна дівчинка

Росія вночі вдарила по Чернігівщині. На жаль, загинула підлітка, її батьки поранені.

Про це повідомили в Менській міській раді. Фактично дитина загинула у власному будинку.

Дивіться також "Твоя мама не приїде": ООН заявила, що Путін і Росія свідомо викрадають українських дітей

Що відомо про загибель дівчини на Чернігівщині 12 березня?

Як розповіла місцева влада, окупанти вдарили після першої ночі.

Сьогодні в Менській громаді – День Жалоби за загиблою дитиною внаслідок ворожої атаки. Біль і лють переповнюють нашу громаду. Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На превеликий жаль, ворожа атака забрала життя 15-річної дівчинки, також поранення отримали її батьки,

– мовиться в дописі.

Наслідки удару по Чернігівщині 12 березня / Фото ДСНС

"Цей черговий акт терору ще раз доводить, що ворог свідомо б'є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Менська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблої дівчинки. Громада зробить усе можливе, щоб підтримати постраждалих і надати необхідну допомогу. Закликаємо всіх жителів громади бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", – додала міська рада.

Моніторингові канали вночі писали, що Мені загрожують дрони.

В ДСНС підтвердили удар дроном.

"Вночі у Корюківському районі через падіння ворожого БпЛА виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На жаль, загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані. Психологи ДСНС надали допомогу 6 людям", – написали там.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблої дівчинки. Вічна пам'ять!

Які ще міста обстріляли росіяни?