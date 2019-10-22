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      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості

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      Хто та як обкрадає українців при продажі нерухомості
      Хто та як обкрадає українців при продажі нерухомості / Фото з відкритих джерел

      Вже більше року українці щодня витрачають 1,5 млн грн на послуги для продажу нерухомого майна від 4-х посередників. А загалом ця сума сягнула вже більше 1 млрд грн.

      Як громадяни сплатили 1 млрд грн ні за що?

      Сьогодні для продажу нерухомості українець має звернутися до оцінювача. Той надсилає звіт до державного модулю, який перевіряє його на відповідність ринковим цінам та затверджує. Проте цей звіт проходить через майданчики які просто передають інформацію. Якщо оцінка зроблена правильно, то об'єкт потрапляє до Єдиної державної бази.

      До теми: Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема

      Хоча громадянин має заплатити лише оцінювачу, та все ж оплачує послуги 4-ох приватних майданчиків, які не виконують жодної функції, окрім передачі даних. Кожному українцю це вартує додаткових 1800 грн з власної кишені. Чому майданчики в цьому ланцюжку зайві та і взагалі не потрібні? Бо майно оцінює людина, а перевіряє – державний модуль. Таким чином їхній ККД близький до 0.

      Варто додати, журналісти-розслідувачі Bihus.info з'ясували, що ці чотири майданчики-монополісти мають одного кінцевого бенефіціара. Отже, всі кошти отримує одна особа, а не державний бюджет України.

      Як розірвати цю схему?

      Для цього на початку вересня група народних депутатів від фракцій "Слуга народу" та "Голос" зареєстрували законопроєкт №2047, який скасовує майданчики-посередники, пропонуючи реєструвати звіти одразу в Єдиній електронній базі. Плата за користування нею у розмірі до 20 грн йтиме одразу до державного бюджету. Водночас зберігатиметься перевірка оцінки та її затвердження державним модулем.

      В той же час частина депутатів "Слуги народу" зареєстрували альтернативний законопроєкт №2047-1, який передбачає продовження існування корупційної схеми. Він закріплює присутність приватних електронних майданчиків, які начебто без оцінювачів будуть рахувати вартість нерухомості. За словами експертів, повна автоматизація оцінки є нереальною у зв'язку з можливими особливостями об'єктів продажу.

      16 жовтня 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики вирішив, що саме проєкт закону №2047, який скасовує майданчики, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

      Частина ЗМІ та окремих депутатів намагаються популяризувати альтернативний законопроєкт №2047-1, використовуючи слова "діджиталізація" та факти про маніпуляції з боку оцінювачів. Проте деякі депутати, зрозумівши ризики цього законопроєкту вже відкликали свої підписи під ним. Адже через останній 4 монополісти отримують мільйони просто з повітря. Паралельно ж з ним – законопроєкт №2047 знищує закріплену законом корупцію, скасовуючи електронні майданчики, які є зайвими посередниками без істотних функцій. Саме цей проєкт закону щоразу заощаджує кожному українцю 1800 грн при продажу нерухомості.

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      Автор: Реанімаційний пакет реформ
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Корупція Публікації Новини нерухомості Реформи Новини нерухомості України
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