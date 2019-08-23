17-19 серпня у Коломиї відбувся фестиваль МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST

"МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST" – унікальний для України та Європи фестиваль автомотоавіатехніки та якісної музики відбувся у Коломиї, що на Івано-Франківщині.

Його родзинкою став Всеукраїнський чемпіонат з боїв автомобілів. Розважали гостей популярні гурти: ТНМК, "Антитіла", ONUKA, "Тартак", DRAFT та інші. Цього року генеральним спонсором фестивалю вперше виступив найбільший український оператор державних лотерей – "М.С.Л.".

На "Леді Фортуну" ми інколи поставимо. Такого роду сфера проявила себе з такої сторони – це велика рідкість. І це, я вважаю, чудово, що вони підтримують таку субкультуру серед молоді,

– сказав барабанщик гурту DRAFT Ілля Мхеідзе.

Ми пишаємося тим, що ми потоваришували з "М.С.Л.". Ця компанія близька для нас, тому що той момент, коли ти береш лотерейку, ті самі якісь відчуття в середині, коли ти сідаєш за кермо на бойовій трасі,

– розповів організатор "МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST" Михайло Вовк.

Зі слів організаторів, "М.С.Л." став генеральним спонсором фестивалю завдяки багатому досвіду у реалізації соціально-важливих проектів, у тому числі – спортивних і культурних.

Дуже цікаво дивитися на реакцію людей, які приходять на фестиваль і раніше жодного разу не грали у лотереї і навіть не знали, що вони мають якусь соціальну складову. Насправді лотереї по всьому світу підтримують та фінансують ті сфери, на які у держави не вистачає коштів – це здоров'я, культура, спорт,

– зазначив PR-manager компанії "М.С.Л." Ігор Садовий.

Окрім розважально-екстремальної програми, на повнолітніх відвідувачів фестивалю очікували приємні призи. Компанія "М.С.Л." підготувала для переможців конкурсів сертифікати на польоти у літаку, повітряних кулях і стрибки з парашутом. Використати виграші переможці могли одразу ж на фестивалі МСЛ DRIVE FOR LIFE FEST.

Автомотоавіа фестиваль відбувся всьоме. Щороку його відвідують майже 20 тисяч прихильників екстриму. Зі слів організаторів, захід сприяє розвитку автоспорту та малої авіації України, популяризуючи активний спосіб життя. Наступний фест відбудеться вже у 2020 році.