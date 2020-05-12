20 ударів ножем, особиста неприязнь та повне усвідомлення: суд про вбивство дитини під Харковом
Розслідування моторошного вбивства 13-річної дитина на Харківщині триває. Матір Тетяну П’янову, яку підозрюють у вбивстві власної дитини, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. З’ясувалося, що жінка нанесла дитині щонайменше 20 ударів ножем по голові та в обличчя.
Про деталі справи мовиться в ухвалі суду, яку опублікував Єдиний реєстр судових рішень.
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Деталі вбивства на Харківщині
Жителька селища Подвірки скоїла вбивство на "ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".
В ухвалі суду зазначено, що підозрювана Тетяна П’янова діяла "зі злочинним умислом, направленим на позбавлення життя малолітньої з особливою жорстокістю".
Слідчі вважають, що жінка розуміла та передбачала наслідки своїх дій.
Мати нанесла дитині не менше 20 ударів ножем по голові та в обличчя. Правоохоронці переконують, що жінка усвідомлювала, що заподіяні тілесні ушкодження завдавали дитині великих страждань
Як померла 13-річна дівчинка
Дитина померла одразу на місці. Після вбивства, Тетяна П’янова відокремила ножем її голову від тіла, поклала її в полімерний пакет та направилася до Харкова.
Про ще одну версію По-звірячому познущалися чоловіки: у селі розповіли, хто міг вбити дитину під Харковом
Що відомо про Тетяну П'янову? Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. На момент затримання була тверезою та не перебувала на обліку у психіатричній лікарні.
Сусіди в селі відгукуються про неї добре, називають адекватною. За словами чоловіка, який уже не жив з Тетяною, в поведінці жінки щодо доньки була певна незвичність. Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва.
Жорстоке вбивство дитини під Харковом: хронологія подій
- 30 квітня поблизу Харкова оголена жінка йшла вулицею. В одній руці трималапакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж.
- Близько 5 ранку її затримала поліція.
- Брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці. До слова, у селі кажуть, що над жінкою та її дитиною могли познущатися "свої ж чоловіки".
- Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
- На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
13-літню Христину П'янову поховали у рідному селі – деталі тут.
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