20 ударів ножем, особиста неприязнь та повне усвідомлення: суд про вбивство дитини під Харковом

Розслідування моторошного вбивства 13-річної дитина на Харківщині триває. Матір Тетяну П’янову, яку підозрюють у вбивстві власної дитини, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. З’ясувалося, що жінка нанесла дитині щонайменше 20 ударів ножем по голові та в обличчя.

Про деталі справи мовиться в ухвалі суду, яку опублікував Єдиний реєстр судових рішень.

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Деталі вбивства на Харківщині

Жителька селища Подвірки скоїла вбивство на "ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".

В ухвалі суду зазначено, що підозрювана Тетяна П’янова діяла "зі злочинним умислом, направленим на позбавлення життя малолітньої з особливою жорстокістю".

Слідчі вважають, що жінка розуміла та передбачала наслідки своїх дій.

Мати нанесла дитині не менше 20 ударів ножем по голові та в обличчя. Правоохоронці переконують, що жінка усвідомлювала, що заподіяні тілесні ушкодження завдавали дитині великих страждань

Як померла 13-річна дівчинка

Дитина померла одразу на місці. Після вбивства, Тетяна П’янова відокремила ножем її голову від тіла, поклала її в полімерний пакет та направилася до Харкова.

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Що відомо про Тетяну П'янову? Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. На момент затримання була тверезою та не перебувала на обліку у психіатричній лікарні.



Сусіди в селі відгукуються про неї добре, називають адекватною. За словами чоловіка, який уже не жив з Тетяною, в поведінці жінки щодо доньки була певна незвичність. Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва.