Миру не буде: про що нам говорить бюджет на 2027 рік

Верховна Рада 232 голосами схвалила бюджетні висновки, а 28 жовтня має ухвалити у першому читанні проєкт бюджету на 2027 рік. Остаточне голосування заплановане на кінець листопада. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Цифри рекордні: 7,27 трильйона гривень видатків, 5,65 трильйона доходів і дефіцит 15% ВВП. Але бюджет цікавий не сумами. Це єдиний документ, у якому влада не може дозволити собі риторику: кожну обіцянку тут треба оплатити. Щоб побачити, на що насправді розраховує держава, треба читати не промови, а графи.

Коротко про два питання, які зараз ставлять найчастіше: виборів у 2027 році бюджет не передбачає, а курс долара уряд закладає в середньому по 47,1 гривні, бізнес же рахує по 49.

Червень вірив у мир, вересень передумав

У червні уряд подав Бюджетну декларацію на три роки вперед, і базовим сценарієм у ній було суттєве покращення безпекової ситуації. Економіка мала вирости на 4,5%. У вересні в самому бюджеті сценарій поміняли. Як пише голова фінансового комітету Данило Гетманцев, базою стало продовження повномасштабної агресії, а прогноз зростання ВВП знизився до 1,3%. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав це в залі без дипломатії: "Ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни".

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Між червнем і вереснем був серпень, коли Росія різко посилила удари, і уряд верстав бюджет із розрахунку, що війна не лише триватиме, а й загострюватиметься. Держава подивилася на літо й перерахувала рік. Це найчесніший прогноз, який вона дала цієї осені, бо підкріплений не словами, а трильйонами.

Армія: майже половина ВВП і жодного підвищення

На безпеку й оборону закладено 4,885 трильйона гривень, близько 43,8% ВВП. Але в цій рекордній сумі немає того, чого найбільше чекають військові: загального підвищення грошового забезпечення. Бюджетний комітет лише доручив уряду опрацювати це питання до другого читання. "Опрацювати" мовою бюджету означає подумати, а не заплатити.

Є й закономірність, яку варто тримати в голові. Бюджет за рік виріс майже на 1,64 трильйона гривень, і 1,5 трильйона із них пішло Міноборони. Війна на папері завжди дешевша за війну в окопі. Справжній військовий бюджет 2027 року ми побачимо влітку, у змінах до нього.

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Вибори: гроші на реєстр, а не на бюлетені

ЦВК отримує 365,1 мільйона гривень, на третину більше, ніж цього року. Та ці гроші йдуть на реєстр виборців і варіанти голосування за кордоном, а не на кампанію. Саму кампанію не профінансовано: за словами нардепа Ярослава Железняка, у проєкті повторено стару норму, за якою уряд і ЦВК внесуть зміни до бюджету на вибори лише після скасування воєнного стану.

Тим часом 11 жовтня Зеленський запропонував провести вибори, якщо Путін погодиться на 60 днів повної тиші. Кремль ідею відкинув. Мій прогноз: загальнонаціональних виборів у 2027 році не буде. Навіть після скасування воєнного стану ЦВК потребує щонайменше пів року на підготовку, а бюджет не залишає на цей сценарій жодної гривні.

Люди: індексація замість реформи

Соціальні цифри зростуть рівно настільки, щоб наздогнати інфляцію. Мінімальна пенсія підніметься на 10,9%, до 2878 гривень. Трансфер Пенсійному фонду зросте до 292,8 мільярда, і Гетманцев прямо пише, що великої пенсійної реформи наступного року не буде. На освіту – 328,5 мільярда, проте й цього не вистачить, щоб виконати законні гарантії вчителям. На медицину – 292,5 мільярда, зате безоплатні чекапи заморозили на торішніх 10 мільярдах.

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Найскромніше виглядає відбудова: на 79 публічних інвестиційних проєктів передбачено 111,8 мільярда гривень. Це майже в 44 рази менше, ніж на оборону. Відбудову в цьому бюджеті не скасовано. Її відкладено.

47 проти 49: на що ставить бізнес

Найпромовистіша цифра бюджету стоїть не у видатках. Це курс. Уряд заклав 47,1 гривні за долар у середньому і 48,3 на кінець року. Компанії, опитані Європейською бізнес-асоціацією, рахують по 49. Сьогодні офіційний долар коштує близько 45,2 гривні.

Бюджетний курс сам по собі нічого не пророкує. Уряд майже ніколи його не вгадував і зазвичай переоцінював долар. Сигнал у розриві. Рік тому бізнес закладав 46 гривень проти урядових 45,7. Різниця становила 30 копійок. Тепер майже дві гривні. Бізнес, який рахує власні гроші, бачить 2027 рік темнішим, ніж Мінфін.

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І долар для цього бюджету не стороння цифра. Видатки в гривнях, а дірка в доларах: непокриту потребу на наступний рік Марченко оцінює в 32,6 мільярда. Уся цивільна частина, від пенсій до лікарень, тримається на грошах партнерів. А у вересні Рада провалила голосування, від якого залежали транші МВФ і ЄС. У такій конструкції девальвація стає найтихішим податком. За неї ніхто не голосує, але платить кожен.

Кошторис чесніший за промову

Опонент скаже: бюджет країни, що воює, мусить бути воєнним, а щойно настане мир, його переглянуть. Це правда, і бюджет не пророцтво. Але в червні уряд таки взяв мир за базу, а у вересні від нього відмовився. Обережність не міняє сценарій за три місяці. Його міняє інформація.

Промову можна переписати за ніч. Бюджет переписують тільки голосуванням. 28 жовтня Рада голосуватиме за документ, у якому держава поставила гроші на війну до грудня 2027 року. Поки ця ставка стоїть у законі, будь-яка розмова про мир наступного року лишається розмовою без кошторису.