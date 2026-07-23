"Не повинні насолоджуватися свободами ЄС": у Києві відреагували на нові санкції проти Росії

Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження в енергетичній, фінансовій та торговельній сферах. В Україні вже привітали це рішення та закликали ЄС продовжити посилювати тиск на Кремль.

Про це написав виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга та президент України Володимир Зеленський.

Що сказали українські посадовці про нові санкції ЄС проти Росії?

Сибіга привітав погодження нового пакета санкцій. За його словами, особливо важливим є початок офіційного запровадження заборони на в'їзд до ЄС для російських військових.

Ті, хто воюють, уможливлюють, виправдовують або мають вигоду з російської агресії, не повинні насолоджуватися свободами, безпекою і цінностями, які вони прагнуть знищити,

– наголосив Сибіга.

Очільник української дипломатії також закликав європейських партнерів і надалі посилювати санкційний тиск на Росію та перекривати всі можливі шляхи обходу вже запроваджених обмежень.

Президент України Володимир Зеленський також подякував Європейському Союзу та лідерам держав-членів за погодження 21-го пакета санкцій. Він зазначив, що нові обмеження містять сильні кроки для скорочення російських доходів, зокрема враховують низку українських пропозицій.

За словами глави держави, надзвичайно важливо зберігати єдність європейських партнерів та продовжувати санкційний тиск на Росію. Зеленський також висловив сподівання, що робота над 22-м пакетом санкцій розпочнеться найближчим часом і принесе ще ефективніші обмеження, які сприятимуть наближенню миру та послабленню здатності Росії продовжувати війну.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться 32 російських банків, криптовалютних компаній, суден "тіньового флоту" та передбачають перші кроки до заборони в'їзду російським військовим до ЄС. Раніше ухвалення пакета блокувала Греція, однак сторонам вдалося досягти компромісу.

Важливо, що це найбільший за останні чотири роки пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження охоплюють 218 позицій. У Брюсселі вже заявили, що готують наступний пакет санкцій.