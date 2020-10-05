24 канал – у трійці кращих новинних сайтів України: рейтинг
Сайт 24tv.ua вчергове заслужив довіру читачів та посів третю сходинку серед новинних сайтів України. Свіжий рейтинг оприлюднила компанія Gemius Україна.
Дослідження провели у період за вересень 2020 року, повідомляє 24 канал.
Важливо Сайт 24tv.ua став найпопулярнішим новинним сайтом: рейтинг
У трійці лідерів опинилися
- politeka.net.
- tsn.ua.
- 24tv.ua.
Позаду залишилися сайти: "РБК-Україна", УНІАН, "Українська правда" та НВ. Згідно з новим рейтингом за конкретний період, сайт 24 каналу відвідали понад 6 мільйонів унікальних користувачів.
Крім того, 24 канал посів 13-те місце серед найпопулярніших інтернет-ресурсів, якими користуються українці.
Найпопулярніші ЗМІ в Україні / Інфографіка 24 каналу
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