Сайт 24tv.ua вчергове заслужив довіру читачів та посів третю сходинку серед новинних сайтів України. Свіжий рейтинг оприлюднила компанія Gemius Україна.

Дослідження провели у період за вересень 2020 року, повідомляє 24 канал.

Важливо Сайт 24tv.ua став найпопулярнішим новинним сайтом: рейтинг

У трійці лідерів опинилися

politeka.net. tsn.ua. 24tv.ua.

Позаду залишилися сайти: "РБК-Україна", УНІАН, "Українська правда" та НВ. Згідно з новим рейтингом за конкретний період, сайт 24 каналу відвідали понад 6 мільйонів унікальних користувачів.

Крім того, 24 канал посів 13-те місце серед найпопулярніших інтернет-ресурсів, якими користуються українці.

Зверніть увагу! Вперше 24 канал став найрейтинговішим ЗМІ України в інтернеті в листопаді 2017 року.

І з того часу неодноразово виборював цю позицію.



Найпопулярніші ЗМІ в Україні / Інфографіка 24 каналу

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