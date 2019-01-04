27 років віддав армії: історія бійця, якого вдома чекає двоє дітей
На Донбасі поміж атаками бойовиків не забувають солдати і про нагороди та навіть отримання звань. Вручають їх прямо в окопах.
Український захисник Георгій віддав армії аж 27 років.
Читайте також: Бойовики не дотримуються перемир'я: журналісти зафіксували обстріли
Його побратим Олександр розповів про їх перший бій. Тоді він лише потрапив на війну, в Авдіївку, Георгій же воював із початку конфлікту. Згадує, що його вразила майстерність брата по зброї.
Український захисник Георгій
Жора 27 років ходить у званні прапорщика, тож командування вирішило нарешті підвищити одного зі своїх польових командирів.
Він постійно на передовій, постійно перебуває у гущі подій, в штаб його виманити неможливо, навіть військове звання вручали йому на передовій,
– наголосив командир батальйону ЗСУ Віталій.
Георгій був здивований званню.
У мене два дорослих сини. Один також учасник АТО з 53 бригади, інший – школяр, він знає заради чого я тут. Ми з ними постійно спілкуємося телефоном. Поговоримо і на душі стає легше,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Георгій.
Побратими кажуть, що досвід Георгія, котрий воював трохи не по всій лінії фронту переоцінити важко.
Він багатьох навчив. Надійний товариш, добрий друг і командир. Ми пишаємось тим, що Жора у нас служить,
– заявив військовослужбовець ЗСУ Володимир.
Один з тих, хто потрапив до рук Георгія молодим та необстріляним – Влад. Зараз хлопець вже й сам командир відділення. З Жорою спілкується як зі старим другом. Проте, кілька років тому в пеклі Авдіївки все було геть інакше.
Український захисник Влад
Не всі з побратимів тепер вже старшого прапорщика змогли дожити до цього дня. Про них Георгій за час інтерв'ю кілька разів згадує з особливим трепетом.
Донбас залишиться у нас в душі, важко це згадувати, про тих хлопців, але ми завжди будемо їх пам'ятати,
– наголосив військовослужбовець.
Воювати Георгій збирається до перемоги. Каже, що тут приносить державі максимальну користь. Воюючи за її майбутнє і навчаючи воювати молодих бійців.