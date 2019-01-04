27 років віддав армії: історія бійця, якого вдома чекає двоє дітей

На Донбасі поміж атаками бойовиків не забувають солдати і про нагороди та навіть отримання звань. Вручають їх прямо в окопах.

Український захисник Георгій віддав армії аж 27 років.

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Його побратим Олександр розповів про їх перший бій. Тоді він лише потрапив на війну, в Авдіївку, Георгій же воював із початку конфлікту. Згадує, що його вразила майстерність брата по зброї.



Український захисник Георгій

Жора 27 років ходить у званні прапорщика, тож командування вирішило нарешті підвищити одного зі своїх польових командирів.

Він постійно на передовій, постійно перебуває у гущі подій, в штаб його виманити неможливо, навіть військове звання вручали йому на передовій,

– наголосив командир батальйону ЗСУ Віталій.

Георгій був здивований званню.

У мене два дорослих сини. Один також учасник АТО з 53 бригади, інший – школяр, він знає заради чого я тут. Ми з ними постійно спілкуємося телефоном. Поговоримо і на душі стає легше,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Георгій.

Побратими кажуть, що досвід Георгія, котрий воював трохи не по всій лінії фронту переоцінити важко.

Він багатьох навчив. Надійний товариш, добрий друг і командир. Ми пишаємось тим, що Жора у нас служить,

– заявив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Один з тих, хто потрапив до рук Георгія молодим та необстріляним – Влад. Зараз хлопець вже й сам командир відділення. З Жорою спілкується як зі старим другом. Проте, кілька років тому в пеклі Авдіївки все було геть інакше.



Український захисник Влад

Не всі з побратимів тепер вже старшого прапорщика змогли дожити до цього дня. Про них Георгій за час інтерв'ю кілька разів згадує з особливим трепетом.

Донбас залишиться у нас в душі, важко це згадувати, про тих хлопців, але ми завжди будемо їх пам'ятати,

– наголосив військовослужбовець.

Воювати Георгій збирається до перемоги. Каже, що тут приносить державі максимальну користь. Воюючи за її майбутнє і навчаючи воювати молодих бійців.