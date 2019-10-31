40 міст, 4 країни і 24 канал: прем'єра фільму "Ukraїner. The Movie"

Показ фільму у кінотеатрах 40 міст розпочнеться о 19:00 1 листопада. Прем'єри заплановані як у великих кінозалах, так і в невеличких приміщеннях, як у Києві та Лос Анжелесі, так і в Царичанці та Іваньках. Окрім того, телепремєра цього фільму відбудеться теж 1 листопада на 24 каналі о 23:50.

80-хвилинний фільм покаже один день з життя України, висвітливши найцікавіші відкриття проєкту Ukraїner. За словами організаторів, стрічка об'єднає українців від Маріуполя до Івано-Франківська та від Ноттінгема до Варшави.

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Про що фільм? "Ukraїner. The Movie" показує історію про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту, розповідає про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи – різні, утім, ця різність об’єднує країну.

Прем'єри фільму "Ukraїner. The Movie" покажуть у таких містах:

Київ (місць вже немає, планується додатковий показ) Львів (місць вже немає, планується додатковий показ) Харків Чернівці Вишневе Нова Каховка Миколаїв Вознесенськ Енергодар Вінниця Маріуполь Приморськ Іваньки Івано-Франківськ Хмельницький Рівне Кропивницький Дніпро Кривий Ріг Запоріжжя Чортків Царичанці Луцьк Надвірна Кременчук Біла Церква Дрогобич Житомир Суми Довге Херсон Тернопіль Добропілля Черкаси Хуст Калуш Долина Полтава Краматорськ Глухів Новояворівськ

Дивіться трейлер фільму "Ukraїner. The Movie"

"Це буде неймовірна і незабутня мить, яку ми транслюватимемо у прямому ефірі. Перебуваючи на одному з цих показів, ви зустрінетесь із командою проєкту та фільму та зможете поспілкуватись наживо, у якій точці на мапі ви б не були", – повідомили на сайті Ukraїner.